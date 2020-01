Oroscopo di oggi Branko: previsioni del 6 gennaio e della settimana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oroscopo Branko settimanale e del giorno dell’Epifania: le previsioni di oggi, lunedì 6 gennaio 2020 Da “Branko 2020, calendario astrologico” (libro nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno che è appena iniziato, mese per mese), sveliamo in questo articolo piccole informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi (6 gennaio, festa della Befana) e dei prossimi giorni, per ogni segno. Periodo di incontri per l’Ariete, quello attuale, grazie a Venere, mentre da oggi, 6 gennaio, fino a venerdì prossimo, ci sono ottime Lune crescenti per gli affari, grazie alle quali coloro che sono del Toro possono concludere molto. Da adesso in poi (per tutto il 2020!) i Gemelli hanno un cielo niente male, mentre con il cambio di Luna del 10 gennaio il Cancro potrebbe avere difficoltà nelle relazioni con gli altri. Branko, Oroscopo di oggi (6 ... Leggi la notizia su lanostratv

