Milan, Pioli: «La squadra non è ancora abituata a Ibrahimovic» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di San Siro contro la Sampdoria Stefano Pioli commenta con un pizzico di amarezza il pareggio ottenuto dal Milan contro la Sampdoria a San Siro. Queste le parole del tecnico rossonero. MATCH – «Volevamo vincere, riprendere il nostro campionato con una vittoria. Deludente che non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato un numero impressionante di palloni nella loro area ma ci è mancata la qualità, senza di questa è difficile vincere la gara. Non ci è mancata la voglia ma ci è mancata la situazione giusta». Ibrahimovic – «L’impatto è stato assolutamente positivo, ha dato subito sostegno, la squadra non è ancora abituata a questa presenza, nel finale potevamo cercarlo di più, la sua prestanza fisica ci dà qualche soluzione in più». SUSO – «Dobbiamo ... Leggi la notizia su calcionews24

AndreaBricchi77 : #Paqueta per #Krunic e #Ibra per #Suso ci vuole Pep #Guardiola per capirlo o basterà il corso di Coverciano, che fo… - AndreaBricchi77 : Leao non è da #Milan, non dev’essere neppure troppo sveglio. Krunic è da Empoli. Musacchio da SerieB. Suso non lo c… - migumari8448 : RT @cmdotcom: #Milan, #Pioli: 'Manca qualità, dovevamo cercare di più #Ibra. #Atalanta distruttiva, #Suso determinante, #Piatek e mercato..… -