LIVE Campaccio 2020 in DIRETTA: doppietta etiope, Fotyne Tesfay trionfa tra le donne, Mogos Tuemay fra gli uomini! Bene l’Italia: Crippa quarto, Battocletti sesta. (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE 14.43: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di atletica leggera. Buona giornata! 14.42: Buona gara per gli azzurri di punta: quarto posto di Crippa, sesto di Razine tra gli uomini, sesta piazza per Battocletti tra le donne 14.40: Mogos Tuemay completa il trionfo etiope, battendo il connazionale Girma, trerzo posto per il kenyano Keter 14.40: Quinto Kaya, sesto un ottimo razine, settimo Fsiha, ottavo Chiappinelli, nono Polikarpenko, decimo Fontana 14.39: E’ quarto Yeman Crippa battuto da Keter in volata, secondo posto per Girma. Gara comunque ottima per l’azzurro 14.38: Trionfo in solitaria per l’etiope Mogos Tuemay!!!m 29″01 il tempo 14.37: Volata Crippa-Keter per il terzo posto 14.37: Si preannuncia ... Leggi la notizia su oasport

