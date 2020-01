LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Monfils 2-1, tra poco in campo anche Nadal (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:31 SPAGNA-URUGUAY: Break di Bautista nel secondo set ai danni di Roncadelli: 3-1 per lo spagnolo. 11:27 AUSTRIA-ARGENTINA – Di nuovo controbreak di Thiem: 2-2. 11:25 SERBIA-FRANCIA – Djokovic costretto subito ad annullare due break point: 1-1 tra lui e Monfils. 11:22 AUSTRIA-ARGENTINA – Schwartzman si riprende il break di margine su Thiem: 2-1 per l’argentino nel secondo set. 11:20 SERBIA-FRANCIA – Cominciato il big match Djokovic-Monfils: il serbo chiamato alla vittoria per tenere a galla la sua Nazionale. 11:16 AUSTRIA-ARGENTINA – Controbreak di Thiem che riequilibra il secondo set: 1-1. 11:13 SPAGNA-URUGUAY – Nessun problema per Bautista nel primo set contro Roncadelli: 6-1 per l’iberico. 11:09 AUSTRIA-ARGENTINA – Schwartzman partito con un altro piglio: l’argentino strappa ... Leggi la notizia su oasport

