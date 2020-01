Levante a Sanremo 2020 con Tiki bom bom: il debutto in gara, diceva "Non vado solo per esserci" (Di martedì 7 gennaio 2020) Levante parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con il brano Tiki bom bom. La cantautrice siciliana, tra i 24 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio, sale per la prima volta sul palco dell'Ariston a sette anni dall'inizio della propria carriera come cantante professionista. Il brano, Tiki bom bom, porta il nome di un ritmo su cui balla tutto il mondo, tranne i quattro protagonisti del testo.Quattro album incisi in studio dal 2014 al 2019 (Manuale distruzione, Abbi cura di te, Nel caos di stanze stupefacenti, Magmamemoria), un disco live nel 2017 (Nel caos di stanze stupefacenti (repack edition), tratto dal concerto tenuto all'Alcatraz di Milano nel maggio dello stesso anno), diciassette singoli pubblicati. Una discografia ricca per l'artista, al secolo Claudia Lagona, che parallelamente all'attività di cantante, ... Leggi la notizia su blogo

MarckMay : La mia classifica personale senza conoscere i brani: 1° Elodie 2° Levante 3° Queen of twerk... MISS ELETTRA LAMBORG… - velenoallamela : Diodato e Levante nello stesso Sanremo, sto già ghignando. - matt_iu : Diodato e Levante. Sanremo? No, Beautiful -