Le relazioni Turchia-Usa dopo l’uccisione di Soleimani (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Chiediamo a tutti nel mondo di sostenere ciò che gli Stati Uniti stanno facendo per far sì che la Repubblica dell’Iran si comporti come una nazione normale”: sono queste le parole pronunciate al Segretario di stato Usa, Mike Pompeo, a seguito dell’uccisione del generale Qassem Soleimani. Una richiesta che Washington non si aspettava di dover avanzare, avendo sperato fin da principio in un maggiore sostegno da parte degli alleati, soprattutto europei. Ma l’azione intrapresa dagli Stati Uniti e giustificata come difensiva ha suscitato più preoccupazione che applausi tanto in Europa quanto in Medio Oriente, fatta eccezione per Israele. Anche la reazione della Turchia è stata piuttosto fredda e ponderata, ennesimo segno del peggiorare dei rapporti tra Washington e Ankara. La reazione turca Il primo ad esprimere un commento sull’uccisione di Soleimani è stato il Ministero degli esteri, che ... Leggi la notizia su it.insideover

