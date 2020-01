Incidente Roma: a Corso Francia un murale in ricordo di Gaia e Camilla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Incidente Roma: a Corso Francia un murale in ricordo di Gaia e Camilla A Corso Francia, gli amici di Gaia e Camilla, le due 16enni morte nell’Incidente avvenuto lo sCorso 22 dicembre a Roma, hanno realizzato nella serata di domenica 5 gennaio un commovente murale in loro ricordo. Nel disegno, che si trova proprio in prossimità del luogo dove le due ragazze sono state investite e uccise dall’auto guidata da Pietro Genovese (qui il suo profilo), sono raffigurate le due giovani, di spalle, che si tengono per mano. A far da sfondo al murale è un grande cuore rosso. Chi erano Gaia e Camilla, le due ragazze investite e uccise nei pressi di Ponte Milvio a Roma Gli amici delle due 16enni, che non abitavano molto distante dal luogo dove sono morte, da giorni affollano il luogo dell’Incidente, portando fiori, lettere e peluche. Intanto, sul fronte delle indagini si attendono i ... Leggi la notizia su tpi

