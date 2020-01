Incendio a Notre-Dame, l’allarme del responsabile del restauro: “La cattedrale è ancora in pericolo” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Notre-Dame non e’ ancora in salvo“, la cattedrale gravemente danneggiata da un Incendio il 15 aprile “e’ sempre in pericolo“: l’allarme è stato dato dal generale Jean-Louis Georgelin, l’uomo che ha l’incarico di guidare il restauro del monumento. Secondo lui, “nessuna scelta e’ stata ancora fatta per la ricostruzione della capriata e della guglia”. Durante un’intervista di CNEWS, Europe 1 e Les Echos, Georgelin ha dichiarato che “oggi cio’ su cui non possiamo pronunciarci e’ lo stato della volta. Bisogna analizzarlo“. L’ufficiale si e’ detto in generale “piuttosto fiducioso“, precisando che la prossima operazione in programma e’ lo smontaggio dell’impalcatura attorno alla cattedrale prima dell’Incendio e che rappresenta un pericolo per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

