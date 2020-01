Incendi in Australia: appello di Russel Crowe sul clima (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gli Incendi che stanno devastando l'Australia toccano nel cuore Russell Crowe, non solo per un fatto di appartenenza geografica. L'attore e regista neozelandese, vincitore del Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001 per il ruolo svolto ne "Il gladiatore" di Ridley Scott, ha preferito stare nel suo paese in questa fase ambientale drammatica, insieme alla sua famiglia, come gesto d'amore verso la terra natia.Il divo del cinema ha scelto di non prendere parte ai Golden Globe 2020, dove si è imposto in una delle categorie, per tornare a casa, insieme alle persone a lui più vicine.Russel Crowe ha dato a Jennifer Aniston l'incarico di ritirare il premio e di leggere sul palco un suo messaggio, che profuma come un appello sul clima, in questa fase drammatica per l'Australia, arsa dai roghi: "La tragedia del mio paese è dovuta ai cambiamenti climatici, dobbiamo puntare sulle ... Leggi la notizia su blogo

