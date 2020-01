Golden Globes, Tarantino il più premiato. Delusione per “The Irishman” (Di martedì 7 gennaio 2020) Joaquin Phoenix miglior attore per "Joker", Rene'e Zellweger miglior attrice per l'interpretazione di Judy Garland in "Judy" e "1917" di Sam Mendes miglior film: sono i grandi protagonisti della 77 notte dei Golden Globes, la prima dell'anno dedicata alle star del cinema. Nel salone dell'Hilton di Beverly Hills di Los Angeles, tra tavoli imbanditi da bottiglie di champagne, erano presenti tutti i grandi attori e attrici di Hollywood, da Al Pacino a Robert De Niro, da Charlize Theron a Tom Hanks, che ha ricevuto un premio alla carriera, a Leonardo Di Caprio. Per tre ore si e' celebrata la manifestazione dei premi per il cinema e la televisione assegnati dalla associazione della stampa straniera di Hollywood e che, per molti, rappresenta un antipasto della notte degli Oscar.Phoenix, il grande favorito per l'interpretazione magistrale in Joker, ha accolto con un sospiro liberatorio ... Leggi la notizia su ilfogliettone

team_world : “Comunque, io ti avrei fatto un po’ di spazio sulla zattera” -Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, #GoldenGlobes 2020 Ec… - Agenzia_Ansa : #GoldenGlobes, Sam Mendes fa il pieno: è miglior regista, il suo '1917' premiato come miglior film. Joaquim Phoenix… - LiaCapizzi : Il monologo di Ricky Gervais è strepitoso. Bacchetta tutti. In 7 minuti il presentatore dei Golden Globes demolisce… -