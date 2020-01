Gazzetta: Lobotka rompe col Celta, vuole andare a Napoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Trattativa difficile si è dimostrata quella con il Celta Vigo per portare a Gattuso il suo regista, Lobotka è il miglior alleato di Giuntoli nella trattativa. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore che ha informato il proprio club della decisione presa di andare a Napoli. Del resto il Napoli non solo ha fretta, ma non ha neanche alternative a Lobotka e quindi Giuntoli proverà il tutto per tutto nei prossimi giorni anche colmare quel divario di un paio di milioni tra domanda e offerta con i bonus L’impressione è che nei prossimi due o tre giorni ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto del centrocampista della nazionale di Slovacchia. L'articolo Gazzetta: Lobotka rompe col Celta, vuole andare a Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

Dalla_SerieA : Gazzetta 'annuncia' Lobotka: 'In tre giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto' -… - napolista : Gazzetta: #Lobotka rompe col #Celta, vuole andare a #Napoli Nei prossimi giorni #Giuntoli tornerà a parlare con i… - Dalla_SerieA : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Lobotka rompe col Celta per ADL' - -