Escono dalla discoteca e un’auto le falcia: Elisa e Sonia non ce l’hanno fatta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Queste feste sono state terribili dal punto di vista stradali. Tutto è iniziato con il clamoroso incidente di Corso Francia a Roma, delle 2 ragazze falciate dal figlio del regista Genovese. Poi la tragedia in Trentino che conta 6 morti che ora sulla coscienza di un ragazzo del posto ubriaco. Ora è la volta dell’Epifania che si tinge di sangue sulle strade della provincia: due donne di 35 e 43 anni, di Colli al Metauro, nel Fanese (provincia di Pesaro Urbino) sono state travolte e uccise stamattina verso le 5,30 lungo la statale Arceviese, a non troppa distanza dalla discoteca Mega. Le vittime sono Sonia Farris (classe ’85) ed Elisa Rondina (del ’76). La discoteca si trova all’interno del territorio comunale di Senigallia, ma ai limiti con quello di Ostra. Le cause della doppia tragedia sono ancora al vaglio degli inquirenti, subito intervenuti sul posto, ma sembra che l’automobilista ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Escono dalla discoteca e un’auto le falcia: Elisa e Sonia non ce l’hanno fatta) Playhitmusic -… - NuovoSud : Due donne escono dalla discoteca e vengono travolte e uccise da un ubriaco a Senigallia - macfaddish : RT @ilruttosovrano: A questo punto si possono portare dei libri fuori dalla sede di #CasaPound, i fascisti escono per dargli fuoco e lo sgo… -