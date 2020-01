Elisa e Sonia, due amiche unite da un tragico destino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Valentina Dardari Sono morte insieme, dopo una serata trascorsa in discoteca. Falciate da una macchina guidata da un uomo di 47 anni risultato positivo all’alcoltest Elisa e Sonia erano amiche inseparabili e ieri avevano deciso di passare la serata insieme, divertendosi in una discoteca di Senigallia, il Megà. Condividevano infatti la stessa passione: quella per i balli latinoamericani. Insieme sono morte nella notte, unite da un tragico destino. Tasso alcolemico di 4 volte superiore alla legge A ucciderle un violento impatto con una macchina, una Fiat Punto, guidata da Massimo Renelli, 47 anni, risultato positivo all’alcoltest. Aveva nel sangue un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello previsto per legge. Come riportato da , Elisa e Sonia erano due grandi amiche, praticamente inseparabili. Entrambe abitavano a Fano ed erano vicine di casa. Ieri, domenica 5 ... Leggi la notizia su ilgiornale

