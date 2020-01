Dakar 2020, risultato seconda tappa Quad, Camion e SSV: Casale prova la fuga, Viazovich la spunta sui russi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anche la seconda giornata della Dakar 2020 è andata in archivio con diversi risultati interessanti nelle categorie Quad, Camion e SSV, impegnate nella tappa Al Wajh-Neom da 393 km complessivi con soli 26 di trasferimento e ben 367 di prove speciali. Il percorso sulla carta non doveva essere estremamente tecnico e selettivo, ma alla fine i migliori hanno fatto come di consueto la differenza a parte per alcune eccezioni. Prosegue il dominio di Ignacio Casale nei Quad, con il cileno della Yamaha che ha portato a casa la seconda vittoria di tappa consecutiva dopo il brillante primo posto di ieri nella Jeddah-Al Wajh rifilando altri 3’33” al polacco Rafal Sonik e addirittura 6’51 al terzo classificato di oggi, il francese Simon Vitse. Nella generale Casale detta il passo dopo due stage con 9’09” su Sonik e con 23’08” sul connazionale Giovanni ... Leggi la notizia su oasport

DAldeaji : RT @Gazzetta_it: #Dakar2020 #DeVilliers il più veloce. Nella generale #Terranova primo - Gazzetta_it : #Dakar2020 #DeVilliers il più veloce. Nella generale #Terranova primo - Flyin18T : Dakar, Dakar 2020: il buggy di Romain Dumas va a fuoco! -