Calendario Coppa Italia 2020, ottavi di finale: date, orari partite, programma e tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con il nuovo anno non riprenderà solo il campionato di calcio di Serie A, ma anche la Coppa Italia. Si riprenderà dagli ottavi di finale e la formula sarà quello del cosiddetto “spezzatino”, ovvero match scaglionati in quattro giornate. La formula sarà quella partita secca. Inizierà il Torino di Walter Mazzarri, che affronterà il Genoa tra le mura amiche il 9 gennaio. Poi, il 14 gennaio, in programma i confronti Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari, sfida quest’ultima che potrebbe riservare delle insidie agli uomini di Antonio Conte. Nel giorno successivo saranno Fiorentina-Atalanta, Milan-SPAL e Juventus-Udinese, con i campioni d’Italia che godranno dei favori del pronostico contro i friulani. A completare il quadro degli ottavi sarà la sfida del 16 gennaio tra Parma e Roma. TABELLONE ottavi DI finale – Coppa Italia 2020 – CALCIO Gli ... Leggi la notizia su oasport

