Atletica, Campaccio 2020: Crippa ci prova nel cross della Befana. Spiccano Girma, Kipkemboi e Cherono (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Befana porta nella calza il Campaccio, tradizionale corsa campestre che si disputa come da tradizione il 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). La 63ma edizione di questa competizione, quarta tappa del World Athletics cross Country Permit, si preannuncia estremamente avvincente e appassionante visto il parterre di lusso che si darà battaglia lungo i 10 km del tracciato lombardo dove dovrebbe splendere il sole. Diamo uno sguardo a quali sono i favoriti delle due gare seniores e a chi ha le maggiori credenziali per imporsi nel consueto appuntamento dell’Epifania. Le donne scatteranno alle ore 13.40, gli uomini alle 14.15: entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta live scritta su OA Sport. MASCHILE – Spiccano in particolar modo gli etiopi Lamecha Girma (argento iridato sui 3000 siepi a Doha), Mogos Tuemay e Tadese Worku ... Leggi la notizia su oasport

