Ancora una tragedia in strada: autista ubriaco falcia e uccide 2 donne (Di lunedì 6 gennaio 2020) Valentina Dardari La tragedia è avvenuta fuori da una discoteca, a Senigallia. Le vittime avevano 34 e 40 anni Un’altra tragedia nella notte, un altro ubriaco alla guida di una vettura che ha falciato e ucciso due giovani donne. Come i ragazzi investiti in Alto Adige, anche le due vittime di ieri sera, due donne di 34 e 40 anni, avevano trascorso la serata in una discoteca. Erano appena uscite dal locale quando una macchina, guidata da un uomo in stato di ebbrezza, le ha falciate all’improvviso, uccidendole. Il conducente dell’auto è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona. Le vittime erano appena uscite da una discoteca La tragedia è avvenuta alle prime luci dell’alba di questa mattina, lunedì 6 gennaio, sulla strada provinciale 360, la “Arceviese”, a Senigallia, a poca distanza dalla discoteca Mega dove le due donne avevano passato la nottata. Il locale in ... Leggi la notizia su ilgiornale

NicolaPorro : Una domenica pomeriggio d'inizio decennio scorso, i potenti del mondo anziché farsi una pennichella, decidono di fa… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Ibrahimovic ha dato una svolta all'ambiente. È un professionista fantastico, oggi è stato l… - officialmaz : 480 milioni di animali arsi vivi. 480 milioni! Almeno 18 tra uomini e donne morti. Abitazioni evacuate, incenerite.… -