Ancora un incendio all’ex Tabacchificio di Sparanise, organizzata un’assemblea pubblica (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSparanise (Ce) – Domenica mattina è andato a fuoco una parte dell’ex Tabacchificio di Sparanise, una struttura totalmente abbandonata da diversi anni (dalla chiusura della fabbrica avvenuta nel 2007). Con 4 incendi dolosi in tre anni, l’ex Tabacchificio di Sparanise rappresenta una delle tante spade di Damocle che pendono sulla testa dei cittadini di Terra di Lavoro, visto le grosse quantità di amianto presenti nella struttura. Per questo domani sera, alle ore 20.30 ci sarà un’assemblea pubblica allo Spazio CALeS a Sparanise per affrontare i nodi irrisolti e rilanciare questa battaglia fino alla vittoria. L'articolo Ancora un incendio all’ex Tabacchificio di Sparanise, organizzata un’assemblea pubblica proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

