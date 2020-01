Previsioni Meteo Inverno, la tendenza stagionale: Gennaio con l’Anticiclone, prospettive di freddo e neve tra fine mese e Febbraio (Di domenica 5 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Eccoci a un nuovo aggiornamento della tendenza stagionale in riferimento al prosieguo dell’Inverno 2019/2020. L’evoluzione in chiave invernale ha raggiunto un primo obiettivo: l’imposizione di una struttura meridiana a scala europea. Naturalmente tipica di una circolazione meridiana e la presenza ingombrante di un’alta pressione dislocata spesso lungo i meridiani continentali e che si pone da blocco alla circolazione mite oceanica. Certo, con egemonia anticiclonica l’instabilità è preclusa, quindi con prevalente bel tempo, tuttavia il clima, benché mite di giorno, si presenta abbastanza freddo di notte e al mattino, con gelate diffuse. Un anticiclone ingombrante in sede europea era anche una conseguenza un po’ fisiologica, dopo la lunga fase depressionaria e piovosa che ha caratterizzato soprattutto l’Europa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

