Percorso Mondiali 2020 ciclismo: altimetria, salite e pendenze. Uno dei tracciati più duri da 30 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Ormai si era persa l’abitudine, con tante edizioni dedicate a velocisti, o a uomini da classiche. Dopo Firenze ed Innsbruck invece ecco un nuovo Mondiale di ciclismo per scalatori puri. Tra i tracciati più duri delle ultime annate dopo quello in Italia e quello in Austria c’è infatti anche quello in Svizzera: la prova in linea della gara iridata di Aigle-Martigny, in programma il prossimo 27 settembre sarà infatti sicuramente spettacolare viste le pendenze arcigne e i tanti metri di dislivello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. Percorso Mondiali ciclismo 2020 Sono previsti 244 km e ben 4400 metri di dislivello complessivo. Un centinaio i chilometri da percorrere, senza particolari difficoltà altimetriche, nel primo tratto in linea, prima di entrare nel circuito che fa davvero paura. Protagonista della corsa sarà il Col de la Petite Forclaz: ascesa di quattro chilometri con ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Percorso Mondiali 2020 ciclismo: altimetria, salite e pendenze. Uno dei tracciati più duri da 30 anni - stestradi : Il percorso dell'Italia ai mondiali di Spagna del 1982 - Sfide -