L’annosa questione dei bagagli a mano sugli aerei (Di domenica 5 gennaio 2020) Le resse per trovare posto nelle cappelliere sono una seccatura per i passeggeri e per le compagnie aeree, che si sono create il problema da sole Leggi la notizia su ilpost

marybarbarella : RT @giango74: @Yoghi_Jellyston @CarloCalenda Onestamente anche io nutro molte perplessità in merito. La dottrina Bush (perché di questo si… - marcellone8 : RT @erretti42: @GiuseppeMargio1 @marcellone8 @gasparripdl Beh, ha risolto con una legge sotto dettatura ( non ha capito ancora adesso cosa… - erretti42 : @GiuseppeMargio1 @marcellone8 @gasparripdl Beh, ha risolto con una legge sotto dettatura ( non ha capito ancora ade… -