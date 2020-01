James Senese: “Insegnai a Pino Daniele dov’era la musica, per me era un figlio o un fratello» (Di domenica 5 gennaio 2020) Repubblica intervista James Senese che con Pino Daniele (ieri 5 anni dalla sua morte) ha diviso una parte di vita e tanti palcoscenici. Senese racconta i tempi del loro incontro, quando fu lui a comprare a Pino il basso per far parte della band Napoli Centrale. Pino era ancora solo un rockettaro, gli insegnai io dov’era la musica, gli feci ascoltare Miles Davis, Wayne Shorter, ampliò il bagaglio. E indica cosa fu a rendere Pino Daniele grande. «La poesia, le parole che scriveva nei suoi testi e che erano nel suo dna. C’era tutta la sofferenza che aveva provato nella sua infanzia e che poi è riuscito a raccontare, com’è successo a me, facendola fluire nella nostra cultura e nel nostro linguaggio. Capirono tutti: al concerto in piazza del Plebiscito nel settembre dell’81 vennero in 200 mila, ci colse di sorpresa». L’idea del supergruppo. Ci fu un momento nel quale Pino voleva ... Leggi la notizia su ilnapolista

