Il 'migrante' arriva col windsurf: traversata record dalla Tunisia (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Garau Il giovane tunisino Hamza Elawras ha compiuto una traversata di 70 chilometri sulla sua tavola, partendo da Kelibia: considerato alla stregua di un migrante e senza documenti, il tunisino potrebbe essere presto espulso Adesso anche il windsurf può diventare un mezzo di trasporto sufficiente, ovviamente in condizioni climatiche non estreme, a garantire un approdo sulle coste italiane partendo dall'Africa settentrionale. A rendersi protagonista dell'impresa, ora balzata all'attenzione nazionale ed in corso di valutazione da parte della questura di Trapani che sta verificando tutti gli elementi del caso per procedere ad una espulsione, è un giovane originario della Tunisia, tale Hamza Elawras. Il nordafricano ha compiuto un'impresa in solitaria, scegliendo come punto di partenza per la traversata programmata il porto di Kelibia, città costiera della Tunisia che ... Leggi la notizia su ilgiornale

