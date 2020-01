Cronaca di Napoli: ubriaco, minaccia e ferisce la moglie in via dei Mille (Di domenica 5 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia l’uomo che, visibilmente alterato dall’utilizzo di sostanze alcoliche, ha minacciato e aggredito la moglie. Cronaca di Napoli | La scorsa notte gli agenti del commissariato San Ferdinando a Napoli, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via dei Mille per un “codice Rosso”. I … L'articolo Cronaca di Napoli: ubriaco, minaccia e ferisce la moglie in via dei Mille proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

repubblica : Napoli, dottoressa aggredita in ospedale e un petardo contro l'ambulanza. La Croce rossa: 'Peggio che in guerra' [a… - ddojefrittur : RT @rep_napoli: Napoli, un branco di delfini tra i velisti del Trofeo Campobasso [aggiornamento delle 20:59] - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, minaccia e ferisce la moglie in via dei Mille: denunciato 63enne -