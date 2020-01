Chi è Stefania Seimur, la promessa sposa di Vittorio Grigolo (Di domenica 5 gennaio 2020) L’abbiamo vista commuoversi mentre il suo fidanzato le ha fatto la dichiarazione d’amore live. Adesso, è venuto il momento di scopre chi è questa donna, di cui abbiamo conosciuto il sorriso e le lacrime in televisione. Stefania Seimur è stata preimpalmata ‘a sorpresa’ da Vittorio Grigolo, direttore artistico di Amici di Maria De Filippi, nel corso dell’ultima puntata di All together now, il talent condotto da Michelle Hunziker. Un’improvvisata? Non tanto perché il programma era già preregistrato e organizzato per l’evento. Le inquadrature erano già state tutte tarate e calcolate al secondo. Però è stato bello credere che fosse tutto vero e spontaneo. LEGGI ANCHE: Diletta Leotta è tornata single? Stefania è una modella di origini ucraine ed è mamma di una bambina, avuta giovanissima, da appena 17 anni. Nel suo Instagram da 7 mila e 800 follower, neanche tantissimi, si ... Leggi la notizia su cronacasocial

