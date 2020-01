Brescia-Lazio 1-2, nona vittoria di fila per Inzaghi: doppietta di Immobile ribalta il gol (record) di Balotelli. Eguagliato Eriksson (Di domenica 5 gennaio 2020) Nono successo di fila per la Lazio di Simone Inzaghi, che eguaglia così il record di Sven Goran Eriksson. I biancocelesti vincono 2-1 in rimonta a Brescia grazie alla doppietta firmata da Ciro Immobile che risponde al gol di Mario Balotelli, autore della prima rete del nuovo decennio in Serie A come già avvenuto negli Anni Dieci con il timbro in Chievo-Inter. Un Balotelli, si segnala, ancora offeso da cori razzisti da parte dei tifosi avversari intorno al 30esimo: l’arbitro interviene e lo speaker dello stadio legge un comunicato in cui si chiede al pubblico di non intonare cori discriminatori. La Lazio combatte per 95 minuti con un Brescia trascinato da SuperMario. La partita era iniziata con un gol annullato ai romani (Felipe Caicedo, fuorigioco) e sbloccata dall’intervento di Balotelli al 18′. Solo venti minuti dopo la Lazio raggiunge le Rondinelle grazie a un rigore, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

