Bombe su Tripoli, morti e feriti in collegio militare. Risposta libica a Turchia (Di domenica 5 gennaio 2020) Libia. Un raid aereo delle forze del generale Haftar contro l’Accademia militare di Tripoli ha causato almeno una trentina di morti e decine di feriti. C’è purtroppo un’altra ‘guerra’ di cui dare conto oltre alle tensioni Usa-Iran. Ed è una guerra civile quella che vede fronteggiarsi le forze filo-governative, spalleggiate dalla Turchia, che difendono la … L'articolo Bombe su Tripoli, morti e feriti in collegio militare. Risposta libica a Turchia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

guig73 : RT @_kuball_: Mi ritrovo al 100%, a tratti il disgusto è stato totale. Battute come 'uhè bokoharam', o 'grazie haftar' mentre piovono bombe… - for_ma : @StefanoPopulin @MarcoRizzoPC Hai detto tu che possiamo stare tranquilli, le porte di terrorismo e jhadismo sia da… - LucaAstigiano : Tolo Tolo di Checco Zalone voto 10 Mostra in questo film come nel Mediterraneo si muore, come il fascismo sia una… -