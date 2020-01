Auto su pedoni in Alto Adige, 2 feriti in condizioni disperate: “Corpi a terra ovunque, sembrava una scena di guerra” [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Sono in gravissime condizioni due dei feriti nell’incidente della notte scorsa in Val Pusteria, dove un giovane a bordo della sua Auto ha travolto un gruppo di giovani turisti tedeschi, uccidendone 6 e ferendone 11. Altri due, le cui condizioni erano subito parse più serie, sono invece fuori pericolo. Tutti e 4 Sono ricoverati all’ospedale di Brunico. Strage in Alto Adige, Romana ferita: “Corpi a terra ovunque, sembrava una scena di guerra” “È stata la notte peggiore della mia vita. Quando quella macchina ha centrato la folla in strada sembrava il terremoto, una scena di guerra. Volavano schegge di vetro, pezzi di carrozzeria. E poi quei corpi a terra: erano ovunque. Io non avevo mai visto dei cadaveri. Le luci delle volanti illuminavano la strada e non si sentivano che sirene, urla disperate“. Giovanna, romana di 26 anni, era in vacanza insieme ad alcuni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

