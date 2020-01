ATP Cup 2020, Fabio Fognini cede nettamente a Casper Ruud: tra Italia e Norvegia sarà decisivo il doppio (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo la netta affermazione di Stefano Travaglia contro Viktor Durasovic che ha aperto il confronto, altrettanto nettamente Fabio Fognini è stato battuto da Casper Ruud nel secondo singolare del confronto tra Italia e Norvegia valido per la seconda giornata del Gruppo D dell’ATP Cup di tennis, in corso in Australia. L’azzurro infatti ha visto trionfare l’avversario con un duplice 6-2 in appena 67 minuti di gioco. Nel primo set il primo strappo nel norvegese arriva nel quarto gioco, quando a zero trova il break che lo porta subito sul 3-1. Strappo confermato dal norvegese, mentre Fognini fatica in battuta e deve annullare altre tre palle break nel sesto gioco per andare sul 2-4. Ruud però non concede alcuna occasione all’Italiano per rientrare, anzi, nell’ottavo gioco, in risposta, si procura due set point ed alla seconda opportunità chiude su 6-2 in appena ... Leggi la notizia su oasport

