Usa-Iran, Giuseppe Conte: "L'Ue eviti l'escalation, preoccupato per i nostri militari" (Di sabato 4 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte, a quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, assiste con forte preoccupazione all’escalation in Medio Oriente. Per questo Conte, in queste ore, sta facendo appello “alla moderazione, al dialogo, al senso di responsabilità delle parti”.Nella prospettiva di un dialogo, afferma il presidente del Consiglio, “l’Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante”. Il premier, si spiega, si sta prodigando affinché l’Ue possa esercitare il suo peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l’area. Da parte di Conte c’è massima attenzione per i militari italiani di stanza in Medio Oriente.Sulla questione interviene anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “In queste ore siamo al lavoro ... Leggi la notizia su huffingtonpost

TizianaFerrario : #Trump attacca l’Iran e twitta bandiera americana x raccogliere consensi in piena campagna elettorale Usa 2020. Str… - AnnalisaChirico : L’Iran ‘moderato’, con cui Obama sognava la pace, Mogherini indossava il velo e D’Alema ancora lo rimpiange, sferr… - riotta : #Soleimani era uno spietato leader di milizie non certo uno statista moderato. La sua esecuzione rivendicata da US… -