Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 12:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione e Ben ritrovati l'ascolto della redazione che apri l' Luigi in studio tensioni tra Iran e Stati Uniti dopo l'attacco statunitense condotto con un drone nel quale è stato ucciso il generale iraniano soleimani migliaia di iracheni hanno partecipato questa mattina a Baghdad al corteo funebre al grido di morte all'America il corteo ha sfilato tra le vie delle di casa mia dove si trova un santuario uscita al termine nella zona Verde di Baghdad è tenuto un funerale Nazionale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni i resti di soleimani saranno di Miranda dopo la cerimonia Intanto un comandante del gruppo paramilitare Racano filo iraniano hushaby è stato ucciso nella notte in un nuovo Raid aereo statunitense a nord di Baghdadaltissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran Trump ribadisce di non

