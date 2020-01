Tensione Usa-Iran, razzi sulla ‘Green zone’ a Baghdad. Migliaia di persone ai funerali di Soleimani (Di sabato 4 gennaio 2020) Migliaia di persone ai funerali di Soleimani. La folla: “Morte all’America”. Esplosione nella ‘Green Zone’ a Baghdad. Baghdad (IRAQ) – Migliaia di persone ai funerali di Soleimani. La cittadinanza, come già successo nei giorni scorsi, è scesa in piazza per salutare il generale deceduto nel raid statunitense ordinato da Trump. Dalla folla si è alzato il grido “Morte all’America” con il presidente Rouhani che ha minacciato la Casa Bianca. “Non si sono resi conto di quale grande errore hanno fatto – ha dichiarato il numero uno Iraniano – vedranno gli effetti negli anni prossimi. Il crimine rimarrà nella storia tra i più grandi commessi dal popolo italiano”. Mike Pompeo attacca l’Ue: “Ci aspettavamo un aiuto diverso” Da parte degli Stati Uniti nessun passo indietro ma una critica per ... Leggi la notizia su newsmondo

nzingaretti : Grande preoccupazione per l’altissimo livello di tensione in #Iraq dopo le violenze dei giorni scorsi contro l’amba… - Agenzia_Ansa : Altissima tensione in medio oriente dopo che gli Usa, con un raid sull'aeroporto di Baghdad, hanno ucciso il genera… - Agenzia_Ansa : Massima attenzione del premier @GiuseppeConteIT per i militari italiani dopo l'escalation di tensione tra Usa e Ir… -