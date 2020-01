Stamattina vertice Di Maio-Zingaretti per dare forma all’azione di governo, sperando in Bonaccini (Di sabato 4 gennaio 2020) Si sono incontrati, e non era previsto. Un vero e proprio vertice tra i leader delle due principali forze di governo. Ma certo sia Di Maio che Zingaretti avevano e hanno la necessità di rilanciare l’azione dell’esecutivo fin qui frammentaria e ondivaga. Era e resta chiaro che non si può andare avanti a dire solo che «il governo ha scongiurato l’aumento dell’Iva». Per questo il faccia a faccia si è reso necessario. Come è andata? Ufficialmente conosciamo solo la nota congiunta dei due staff: «Oggi il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti hanno avuto un incontro a Palazzo Chigi. Al centro del colloquio, durato 45 minuti e svoltosi in un clima molto positivo e costruttivo, si è parlato della situazione politica generale ed è stato un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo». ... Leggi la notizia su open.online

f_gasparroni : Stamattina, prima del vertice con Di Maio a Palazzo Chigi, Zingaretti è andato dal Papa. Così, per dire -