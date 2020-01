Slot machine, obbligatoria la tessera sanitaria (Di sabato 4 gennaio 2020) A partire dal 1 gennaio 2020 sarà obbligatorio presentare la tessera sanitaria per giocare alle Slot machine, come descritto nella nuova riforma presentata nel Decreto Dignità. Slot machine, arriva l’obbligo della tessera sanitaria Dal 1 gennaio 2020 è scattata anche la nuova riforma sul gioco d’azzardo che prevede nuovi obblighi. Per quanto riguarda l’uso delle Slot machines, infatti, da ora sarà obbligatorio presentare sempre la tessera sanitaria, per evitare che possano accedervi clienti minorenni. Cosi cita testualmente la riforma presente nel nuovo Decreto dignità appena pubblicato: “Dal primo gennaio 2020 gli saranno rimossi gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio”. Decreto dignità già ... Leggi la notizia su notizie

