Saldi, Confcommercio: Voglia di shopping per 2 italiani su 3 (Di sabato 4 gennaio 2020) Voglia di shopping per 2 italiani su 3 nel primo giorno dei Saldi invernali. Si acquisteranno principalmente capi di abbigliamento, e il consumatore tipo e’ donna, tra i 35 e i 44 anni e residente al Sud. Questi, in sintesi, i risultati principali dell’indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della stagione dei Saldi invernali 2019 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. Dall’indagine emerge che resta sostanzialmente stabile la percentuale di italiani che, rispetto a un anno fa (Saldi di gennaio 2019) e’ intenzionata ad acquistare in saldo (61,8% contro il 61,6% di gennaio 2019). Dieci anni fa questa quota era risultata pari al 69,3%. Chi andra’ per vetrine approfittera’ degli sconti soprattutto per rinnovare il proprio guardaroba; tra i prodotti piu’ gettonati, capi di ... Leggi la notizia su ildenaro

