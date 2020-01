Probabili formazioni Milan-Sampdoria: Ibrahimovic possibile titolare? Orario, tv e programma (Di sabato 4 gennaio 2020) Lunedì 6 gennaio (ore 15.00) si giocherà Milan-Sampdoria, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Il campionato torna in scena dopo la sosta natalizia e a San Siro andrà in scena uno degli incontri più attesi di questo turno perché potrebbe debuttare Zlatan Ibrahimovic, indubbiamente il grande colpo di mercato di questa finestra invernale: lo svedese è tornato in Italia dopo l’avventura negli USA, ha firmato un contratto di sei mesi con i rossoneri e vuole subito dire la sua. C’è la possibilità che il 38enne giochi subito da titolare nel 4-3-3 pensato da Stefano Pioli, all’estroso attaccante si chiede una prestazione di spessore e il pubblico aspetta i suoi gol in uno dei momenti più difficili della storia contemporanea della società: il Milan occupa infatti l’undicesimo posto in classifica, è reduce dalla scoppola per 5-0 ... Leggi la notizia su oasport

