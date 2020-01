Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara commuove. E Aurora Ramazzotti fa una dedica (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono passati cinque anni dalla scomparsa del cantautore napoletano. Sua figlia, Sara, ricorda con immenso dolore papà Pino Daniele che non è più accanto a lei. Sui social network della ragazza fotografie e stories ripercorrono gli anni più belli di quel rapporto indissolubile padre figlia. Il tempo passa, ma la ferita nel cuore di chi ha perso un genitore è troppo profonda per rimarginarsi. Questo lo sa bene Sara Daniele, figlia del celebre cantante napoletano che proprio oggi ha scelto di ricordare i cinque anni dalla scomparsa di suo papà con una dedica. «Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te». Una certezza che è anche la sua forza, Sara crescendo si sente sempre più vicina a suo padre, nel carattere e nell’aspetto anche se lui non è più fisicamente accanto a lei e lo racconta al mondo intero ... Leggi la notizia su dilei

