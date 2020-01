Molise, Coldiretti: “Il tempo delle promesse è finito, la Regione intervenga sull’emergenza cinghiali” (Di sabato 4 gennaio 2020) ”Quello che temevamo purtroppo si è verificato”. Questo il commento amareggiato e sgomento del Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli, per la morte del 49enne, sposato e padre di tre figli, deceduto dopo 13 giorni di rianimazione, perché finito fuori strada con la propria auto, all’alba del 22 dicembre scorso, sul tratto tra Montenero di Bisaccia e San Salvo, nel tentativo di evitare l’impatto con un cinghiale. Incidenti analoghi si registrano, purtroppo, sempre con maggior frequenza in varie regioni, ma il fatto che il numero di sinistri, causati da cinghiali, sia sempre più elevato anche in Molise, Regione con una densità di popolazione molto più bassa rispetto al resto d’Italia, la dice lunga su quanto sia sproporzionato il numero di cinghiali rispetto agli abitanti. Del resto, anche le numerose battute di caccia, nel corso di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

