LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Peterlini recupera 12 posizioni, St-Germain al comando (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 La classifica a metà seconda manche vede al comando St-Germain su Peterliini, Smart e Stoffel. Nona Della Mea. 16.38 Lena Duerr, 16esima dopo la prima manche, perde mezzo secondo sin dalla parte alta, e non riesce a risollevarsi. Conclude decima a 1.20. Ora Sara Hector (SVE) 16.36 Christina Ackermann inizia alla grande ma perde 4 decimi nel secondo intermedio. Prova a resistere, ma nel finale non le riesce il guizzo. Chiude quinta a 62 centesimi. Al cancelletto la tedesca Lena Duerr. 16.35 Elena Stoffel, 18esima dopo la prima manche, cede centesimi preziosi in ogni settore e si ferma in quarta posizione a 61. Adesso è la volta della tedesca Ackermann. 16.33 Meta Hrovat tiene abbastanza bene nella prima metà di gara ma perde quattro decimi nel tratto più duro. Finisce decima a 1.49 con un errore enorme nel finale. Pronta al ... Leggi la notizia su oasport

