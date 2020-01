LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Cilic supera Novak, match point per Djokovic contro Anderson! Più tardi in scena Nadal (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 SPAGNA-GEORGIA – Bautista dominante! Lo spagnolo vince il primo set contro Metreveli 6-0. 11:27 SERBIA-SUDAFRICA – Cominciato il big match tra Djokovic e Anderson. 11:24 AUSTRIA-CROAZIA – Reazione di Thiem che si riprende il break di svantaggio e si porta sul 2-2. 11:20 SPAGNA-GEORGIA – Secondo break di Bautista che sta distruggendo Metreveli e conduce 5-0 il primo set. 11:14 AUSTRIA-CROAZIA – Coric annulla due palle break e si porta sul 2-0 contro Thiem. 11:09 AUSTRIA-CROAZIA – Cominciata l’interessantissima partita tra Thiem e Coric e subito break del croato. 11:07 SPAGNA-GEORGIA – Break in avvio di Bautista su Metreveli, subito 2-0 per l’iberico. 11:04 SERBIA-SUDAFRICA – Lajovic si libera di Harris in tre set (3-6, 7-6, 6-3). Più tardi Djokovic avrà il match point contro ... Leggi la notizia su oasport

