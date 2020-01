LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: 1-1 tra Cilic e Novak, più tardi tocca Djokovic e Nadal! (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:54 SERBIA-SUDAFRICA – 3-3 tra Harris e Lajovic nel secondo set. 9:51 AUSTRIA-CROAZIA – Cilic conquista il secondo set 6-4, il match contro Lajovic si deciderà al terzo. 9:47 SERBIA-SUDAFRICA – Battaglia su ogni game tra Harris e Lajovic, il secondo set è sul 2-2. 9:44 AUSTRIA-CROAZIA – Break di Cilic che vola sul 5-4 e servirà per portare in parità il computo dei set. 9:39 SERBIA-SUDAFRICA – Harris annulla due palle break e si porta sul 2-1 dopo un game tiratissimo. 9:35 AUSTRIA-CROAZIA – Continua l’equilibrio tra Novak e Cilic, 3-3 nel secondo set. 9:31 SERBIA-SUDAFRICA – 1-1 nel secondo set tra Lajovic e Harris. 9:27 AUSTRIA-CROAZIA – Cominciato senza break il secondo set di Novak-Cilic, avanti l’austriaco 2-1. 9:21 SERBIA-SUDAFRICA – Harris sfrutta subito ... Leggi la notizia su oasport

