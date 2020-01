Lecce, Diana ha perso la vita per colpa dei botti di Capodanno (Di sabato 4 gennaio 2020) La vicenda ha lasciato tanta tristezza nel cuore degli italiani, ma anche tanta rabbia. Diana era stata adottata da poco ha una famiglia amorevole, era una femmina cucciola di pastore maremmano, che la scorsa notte di Capodanno, ha perso la vita a causa dei fuochi d’artificio. È accaduto a Lecce, un comune dove era stato emesso il divieto di sparare i botti, così come è accaduto in molti altri comuni del paese. Come ogni anno, questo divieto è stato ignorato e la gente ha festeggiato la mezzanotte e l’arrivo dell’anno 2020, sparando i botti. Purtroppo Diana è morta davanti alla sua famiglia, a causa di un arresto cardiaco. La paura per le esplosioni è stata troppa e il suo cuore non ha retto. Nonostante i suoi padroni abbiano provato ad intervenire per salvarla, non c’è stato ... Leggi la notizia su bigodino

