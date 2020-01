Iran: Conte, ‘Ue eserciti proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Forte preoccupazione per l’escalation. Da Conte appello alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità”. E’ quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi in merito alla situazione in Iran.“In questa prospettiva -spiegano le stesse fonti- l’Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante. Conte si sta prodigando affinché l’Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l’area. Massima attenzione per i nostri militari nella regione”.L'articolo Iran: Conte, ‘Ue eserciti proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

