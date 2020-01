Golden Globe 2020, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 su Sky Atlantic – Le nostre Previsioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Golden Globe 2020, la cerimonia in diretta su Sky Atlantic nella notta tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Le nostri previsioni sui vincitori e la “wishlist” Da domani notte, con la cerimonia di premiazione di Golden Globes, si avvia la cosiddetta “Awards Season“, ossia quella stagione dell’anno in cui negli Stati Uniti si distribuiscono premi a gogò, si parte con i Golden Globe che andranno in onda domenica (in Italia su Sky Atlantic) per poi continuare con i vari premi assegnati dalle varie categorie, come la stampa americana, gli attori, i registi, gli sceneggiatori… il trucco, parrucco, gli autisti… Ma tra tutti i premi esistenti, quelli che negli anni hanno acquisito uno status di prestigio elevato sono appunto i Golden Globe (assegnati dalla stampa estera che vive negli USA) e gli Emmy. Le nomination dei Golden Globe che andranno in onda ... Leggi la notizia su dituttounpop

