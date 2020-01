Giulia De Lellis piena di lui | Preoccupanti messaggi in codice (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il furto subito a Natale che l’ha spaventata a morte e fatta arrabbiare, Giulia De Lellis prova a pensare positivo e dedica un post al fidanzato, il motociclista Andrea Iannone. messaggi in codice “La mia mente è piena di te”. Non ci sono tag o ulteriori descrizioni per definire l’oggetto del messaggio ma è … L'articolo Giulia De Lellis piena di lui Preoccupanti messaggi in codice proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

