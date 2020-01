Enrico Nigiotti a Sanremo 2020: da Amici a Nonno Hollywood, passando per X Factor (Di sabato 4 gennaio 2020) Enrico Nigiotti parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il cantante livornese è tra i 22 talenti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Per il giovane artista è la terza volta sul palco dell'Ariston, dopo la partecipazione nel 2015 tra le Nuove Proposte (col brano Qualcosa da decidere) e del 2019 (Nonno Hollywood).Classe 1987, intraprende la carriera da cantante e musicista professionista nel 2008, quando incide insieme a Michele Canova il brano Addio, per l'etichetta Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 ottiene ampia popolarità nazionale partecipando alla nona edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Impulsivo e passionale, decide di lasciare il programma a favore della fidanzata di allora, Elena D'Amario, anche lei alunna della classe e ora ballerina professionista della trasmissione. Dopo ... Leggi la notizia su blogo

