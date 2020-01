Crolla un hotel in costruzione in Cambogia: almeno 7 morti (Di sabato 4 gennaio 2020) Un hotel in costruzione è Crollato nella provincia costiera di Kep, nel sud della Cambogia: ci sono almeno 7 morti. Sul posto, al momento del crollo, erano presenti anche una trentina di operai e per il momento soltanto 18 di loro sono stati estratti dalle macerie. Un crollo improvviso che ha colto alla sprovvista i lavoratori del cantiere. Hun Sen, il premier della Cambogia ha riferito che centinaia di militari e civili sono al lavoro per salvare altri eventuali dispersi o soccorrere i feriti. Crolla hotel in Cambogia Una caduta improvvisa che ha preso alla sprovvista i 30 operai che si trovavano in cantiere nel sud del Paese, nella provincia di Kep. Il crollo di un hotel in costruzione in Cambogia ha causato la morte di almeno 7 persone, ma il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. Secondo le prime informazioni, infatti, sono 18 le persone tratte in salvo dalle macerie, ma sul posto ... Leggi la notizia su notizie

