Classifica Tour de Ski 2020: Johannes Klaebo di nuovo leader dopo la sesta tappa in Val di Fiemme. (Di sabato 4 gennaio 2020) Johannes Klaebo, in Val di Fiemme, ha finora rivelato semplicemente il proprio lato imbattibile. Il norvegese, dopo una giornata eccezionale nella sua specialità, la sprint, si riporta in testa al Tour de Ski con un solo secondo di vantaggio su Alexander Bolshunov e quindici su Sergey Ustiugov. Saranno i due russi gli unici rivali realistici nella scalata del Cermis, mentre per tutti gli altri si prospetta una specie di gara nella gara, per conquistare la quarta posizione, contesa da sette uomini in 58 secondi. Classifica Tour DE SKI dopo LA sesta tappa 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 2:26:59 2 BOLSHUNOV Alexander RUS +0:01 3 USTIUGOV Sergey RUS +0:15 4 GOLBERG Paal NOR +1:53 5 NISKANEN Iivo FIN +1:59 6 ROETHE Sjur NOR +2:01 7 MALTSEV Artem RUS +2:30 8 HOLUND Hans Christer NOR +2:34 9 HALFVAON Calle SWE +2:46 10 COLOGNA Dario SUI +2:51 26 SALVADORI Giandomenico ITA +6:04 37 ZELGER ... Leggi la notizia su oasport

