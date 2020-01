Cava de’Tirreni, regalo sospeso: boom di adesioni e ottimo raccolto (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Terminato il ritiro di doni della seconda edizione di regalo sospeso, promosso dall’Amministrazione Servalli, su iniziativa degli Assessori alle Attività Produttive e all’Urbanistica, Annetta Altobello e Giovanna Minieri. Presso i settantatré negozi che hanno aderito sono stati raccolti articoli di vario genere, dai giocattoli ai generi alimentari, dai prodotti per l’igiene della persona all’abbigliamento per piccoli, dalla cancelleria all’oggettistica. La seconda edizione di regalo sospeso è iniziata con una donazione dell’associazione Inner Wheel di circa duecento articoli per bambini, che attraverso l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Garofalo sono stati donati a numerosi nuclei familiari con disagio economico. Raddoppiato il numero dei negozi che hanno aderito, con quarantadue i negozi in centro ... Leggi la notizia su anteprima24

