Bimbo nato morto, arriva la denuncia: la Procura apre l’inchiesta (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto l’inchiesta per il Bimbo nato morto lo scorso 31 dicembre. La denuncia presentata dai genitori è volta a far luce sulla vicenda. Nei prossimi giorni la Procura provvederà alla nomina del medico legale che dovrà chiarire se ci sono state delle negligenze da parte dello staff medico. L'articolo Bimbo nato morto, arriva la denuncia: la Procura apre l’inchiesta proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

